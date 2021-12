Zoektocht naar vermeende drenkeling blijkt grap van melder

Even na 19 uur zondagavond liep bij de brandweer een oproep binnen van een vermeende drenkeling in Zevenkerken in Sint-Andries, Brugge.

Brandweer en politie haastten zich in groten getale naar de plaats, maar konden geen drenkeling of ander persoon in nood vinden. Na wat speurwerk kwam de politie er achter dat het om een misplaatste grap ging.

De zoektocht werd na een 25tal minuten afgeblazen. De beller mag zich aan een fikse rekening verwachten.

(JVM)