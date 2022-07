Zoekactie nadat kindjes met kano verkeerde kant uitvaren loopt goed af

De hulpdiensten werden zondag even voor 19.00 uur opgeroepen, omdat twee kinderen plots vermist waren in de regio van Roesbrugge, een deelgemeente van Poperinge die grenst aan Frankrijk.

De brandweer startte een zoekactie: te voet via het jaagpad en met een eigen boot op de IJzer.

“Het gaat om kinderen van twaalf en vijftien jaar, die de IJzer wilden verkennen, maar gedesoriënteerd raakten”, zegt Daan Vandenbussche, overste van post Zuid-IJzer in hulpverleningszone Brandweer Westhoek. “In plaats van naar Roesbrugge te roeien, vaarden ze steeds verder richting Alveringem, tot over de het Alveringemse dorp Stavele. Het duurde ongeveer drie kwartier tegen dat we hen gevonden hadden.”

Op sleeptouw

De kinderen uit Geluwe bleken oké en werden met de boot van de brandweer op sleeptouw genomen richting Roesbrugge. Bij de brug aan de Bergenstraat werden ze even voor 20.30 uur herenigd met hun familie.

(TP)