Zoekactie naar mogelijke drenkeling in De Panne gestaakt

De hulpdiensten hebben woensdagavond anderhalf uur gezocht naar een mogelijke drenkeling voor de kust van De Panne. Dat kwam nadat een wandelaar een volledige tenue kledij en schoenen vond aan de waterlijn. Er werd op het strand en op zee gezocht in de duisternis maar die zoekactie werd zonder resultaat gestaakt.

Het was een wandelaar die rond 17 uur een volledige tenue vond aan de waterlijn op het strand van De Panne, ter hoogte van de Visserslaan. Het ging om een zwarte outfit en schoenen, vermoedelijk afkomstig van ofwel een kitesurfer ofwel een motorrijder.

Commandopost

Het leek erop dat de kledij aangespoeld was door het water. De wandelaar keek in zee maar kon niemand opmerken. De hulpdiensten werden gebeld en die lieten niets aan het toeval over.

Op het Pierre Bortierplein even verderop werd een commandopost opgezet door de brandweer en de politie. Van daaruit werd de zoekactie gecoördineerd. De politie en brandweer zochten het strand af met zaklampen en ook de 4×4 van de brandweer reden het strand af.

(lees verder onder de foto)

Er werd ook een reddingshelikopter ingezet. © JH

Op zee werd gezocht door reddingsboot De Brandaris van Ship Support in Nieuwpoort. Ook de NH90-reddingshelikopter kwam ondanks de duisternis mee zoeken. De helikopter vloog een tiental keer het traject af tussen de Franse grens en Koksijde-Bad, tot een mijl diep in zee.

Uiteindelijk werd niemand aangetroffen in het water en werd de zoekactie om 18.30 uur gestaakt. Vandaag, donderdag, volgt allicht een nieuwe controle op het strand maar of er opnieuw gezocht wordt is onduidelijk. De kledij werd meegenomen voor verder onderzoek. (JH)