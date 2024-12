Zoekactie aan water in Veurne gestart, maar politie vindt dankzij factuur in handtas 60-jarige man thuis

De hulpdiensten waaronder de brandweer met duikers kwamen dinsdagochtend massaal ter plaatse om een zoekactie te starten in het water van het kanaal in Veurne. Daar werd een fiets met een handtas opgemerkt. “Dankzij een factuur die we in de handtas vonden konden we een adres achterhalen en de 64-jarige man gewoon thuis aantreffen”, zegt commissaris Geert Verslype van politiezone Spoorkin.

Rond 7.50 uur kwam een melding van een passant dat er een fiets op de grond lag vlakbij het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan de Nieuwpoortbrug in de Vaartstraat in Veurne. Vlakbij lag ook een handtas.

De passant keek rond en tuurde in het water maar kon niemand aantreffen. Daarop sloeg hij alarm. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de politie en medische hulpdiensten kwam ook de brandweer met duikers langs.

Zij stelden de ladderwagen op zodat boven het water kon gezocht worden met zaklampen naar enig teken van leven. Dat leverde niet meteen iets op. De politie deed een rondvraag in de buurt en doorzocht ook de gevonden handtas.”

Fiets achtergelaten na uitstap

“In de handtas troffen we een factuur aan met daarop een naam van iemand die even verderop woont”, zegt commissaris Geert Verslype van politiezone Spoorkin. “Bovendien kwam een buurtbewoner ons ook aanspreken dat hij maandagavond rond 22 uur een man had gezien die zijn fiets aan de kant gooide en te voet wegwandelde.”

“We trokken naar het adres dat op de factuur stond en troffen daar een 60-jarige man aan. Hij bleek inderdaad de eigenaar van de fiets te zijn. Hij verklaarde dat hij op uitstap was geweest maar wat teveel gedronken had en dan zijn fiets gewoon achterliet om te voet naar huis te gaan.”

“Gelukkig kon de zoekactie vrij snel beëindigd worden door het vinden van die factuur.” De hulpdiensten keerden daarna terug.

