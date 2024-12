Zinkput in Ieperse Gasthuisbossen blijkt Duitse WO I-shelter

Op een wandelpad in de Gasthuisbossen in Ieper is een Duitse shelter ontdekt die zich in een zinkput bevond. De put werd opnieuw netjes dichtgemaakt, maar historicus en gids Christophe Deconinck hoopt dat het nodige budget wordt uitgetrokken om de shelter in kaart te brengen en te ontsluiten. “Gelukkig bevindt de dugout zich niet onder privégrond, want dan gaat in veel gevallen de bulldozer erover.”

Op het provinciedomein Gasthuisbossen in Ieper vormde zich onlangs een zinkput op één van de wandelpaden. “Bij nader onderzoek bleek het om een shelter uit de Eerste Wereldoorlog te gaan, die deel uitmaakte van de Duitse verdedigingslinie”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “De plankenvloer en de muren in de shelter waren nog volledig intact.” De houten constructie werd behouden, maar de put werd netjes opnieuw opgevuld zodat de wandelaars opnieuw veilig kunnen parkeren.

Vergeten loopgraven

“De concentratie aan relicten uit de Eerste Wereldoorlog in die regio is immens”, zegt Christophe Deconinck, de WO I-historicus die met Cruising Along the Frontline al sinds 2014 actief is als oorlogsgids. “Niet alleen de Gasthuisbossen en Hill 60, maar ook de Papenelst en de Twaalf Gemeten zijn een ware schatkist voor elke historisch geograaf. Er zijn niet alleen heel wat restanten van bunkers, maar ook talloze minder evidente sporen, zoals vergeten Duitse loopgraven, communicatielijnen en zelfs een luisterschacht; een smalle put van misschien wel 30 meter diep, van waaruit de Duitsers tussen de winter van 1916 en de lente van 1917 hoopten de ondergrondse plannen van de geallieerden te dwarsbomen. Iets verderop, pal bovenop Mount Sorrel, ligt wellicht nog een dugout, middenin de velden. Op die plaats vond in juni 1916 een zwaar Canadees offensief plaats. Twee jaar geleden is daar een zinkgat ontstaan, wat laat vermoeden dat er een deel is ingestort.”

“Ik hoop dat ditmaal het nodige budget wordt uitgetrokken om de dugout in kaart te brengen en te ontsluiten”

Volgens de gids is het een godsgeschenk dat deze pas ontdekte dugout pal in het provinciaal terrein ligt en niet onder privégrond. “Want de kans op vernietiging is zelfs anno 2024 nog bijzonder groot”, zegt Deconinck. “Er wordt steevast gerekend op de ‘goodwill’ van de bouwheer, maar al te vaak gaat de bulldozer erdoor. Vaak is er geen cartografisch materiaal meer beschikbaar, of is het er nooit geweest, maar enkel door deze sites op de correcte manier te onderzoeken en in kaart te brengen, krijgen we dag na dag een beter beeld van de ontwikkelingen en de gebeurtenissen tijdens de Groote Oorlog. Denk maar aan de ontdekking van de ondergrondse schuilplaats bij Beecham Farm in Zonnebeke in 1999 of die aan de overzijde van Kasteelhof ‘t Hooghe in 2019. In principe maken die allemaal deel uit van dezelfde Duitse verdedigingslijn. De reconstructie van die ondergrondse oorlog is een continu en uiterst boeiend proces. Ik hoop vanuit de grond van m’n hart dat ditmaal het nodige budget wordt uitgetrokken om de dugout in kaart te brengen en te ontsluiten.”