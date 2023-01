Zeven varkens gered uit ingestorte stal in Houthulst, elf dieren overleden

Op een boerderij in de Vijverstraat in Houthulst zijn donderdagmiddag achttien varkens onder een stalvloer terechtgekomen. De brandweer zette een reddingsoperatie op en kon zeven varkens redden.

Even na 15 uur merkte een landbouwer die in de Vijverstraat in Houthulst woont dat de vloer van zijn stal was weggezakt. Negen varkens kwamen zo in de mestkelder terecht.

Speciale dierenreddingsteam

Het ging om niet al te zware varkens maar ze er zelf uitkrijgen was onbegonnen werk. De brandweer werd verwittigd waarna post Langemark en een officier van Zonnebeke ter plaatse kwamen. Zij riepen eenmaal ter plaatse de versterking in van het speciale dierenreddingsteam (DRT) van de zone.

In afwachting van hun komst ondernamen ze zelf al een reddingspoging. “Met balen stro werd in de mestput een hellend vlak gemaakt waarna de dieren naar boven konden worden verdreven”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Verdronken

“Op die manier konden zeven varkens uit de put worden gered en die overleefden het incident. Voor elf andere varkens kwam alle hulp te laat.”

Die varkens waren het diepst in de mestkelder terecht gekomen en bleken al te zijn verdronken. Het DRT-team haalde die kadavers nog naar boven. De interventie duurde al bij al een tweetal uur. (JH)