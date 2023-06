Zeven jaar na mysterieus overlijden jonge kok (30) uit Oostende zit familie nog altijd met veel vragen

Pieterjan Bentein (30), een jonge kok uit Oostende, overleed zeven jaar geleden na een bizarre val met de fiets. Het politieonderzoek is afgerond, maar de familie blijft met veel vragen achter en doet daarom samen met de politie een ultieme oproep via het VTM-programma Faroek: “Wie meer weet over de dood van Pieterjan, dan is het nu het moment om te praten.”

De feiten speelden zich af op maandag 16 mei 2016 om 22.45 uur wanneer de shift van Pieterjan Bentein erop zit. Hij was al negen jaar actief als chef-kok in restaurant Petrus in Oostende. Nadat hij na het werk nog iets was gaan drinken in café Copador en daarna in Pura Vida liep het fataal af op de weg naar huis. Op de Konterdamkaai werd hij rond 2.30 uur door een politiepatrouille gevonden. Bewusteloos naast zijn fiets en zwaargewond. Naast hem lagen nog twee (warme) pitabroodjes.

Die pita’s had hij rond 2 uur nog gekocht, waarna hij nog even een nachtwinkel binnenstapte. Uit het onderzoek blijkt dat hij daar in een discussie zou zijn terechtgekomen met een man met een Nederlands accent en een vrouw die er Filipijns uitzag. Die mensen zouden de speurders graag spreken.

Zes mensen gezien bij Pieterjan

“Eerst dacht men dat het om een ongeval ging, dat hij gevallen was met zijn fiets, maar toen bleek dat zijn gsm (een zilverkleurige iPhone 6), pasport, bankkaart… allemaal weg was”, aldus zus Katrijn in het programma van Faroek. Wie die heeft meegenomen en wanneer blijft momenteel een open vraag. Maar het lijkt er dus op dat er iemand bij Pieterjan moet geweest zijn tijdens of vlak na zijn val.

Die theorie werd bevestigd door een taxichauffeur die Pieterjan heeft zien liggen. Op dat moment stonden er verschillende mensen rond hem. Het gaat over vier jonge mannen, onder wie een met een geruit hemd, en twee vrouwen, allemaal twintigers, die de politie heel graag wil spreken.

“Ik versta niet dat iemand die hem daar gevonden zou hebben of er iets mee te maken heeft, dat die gewoon verdergaan met hun leven alsof er niets gebeurd is. Dat versta ik niet”, aldus de zus in Faroek. “Ik geloof niet dat het een ongeval was, maar ik heb ook geen duidelijkheid over wat er dan effectief wel gebeurd is. Ik hoop dat iemand duidelijkheid wil scheppen, want voor ons is het ondraaglijk om niet te weten wat er precies gebeurd is.”

Alle tips zijn welkom bij de politie. Daarvoor kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.