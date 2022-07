Zandvoordsestraat in Oudenburg afgesloten na brand door gaslek

In Oudenburg werden enkele huizen in de Zandvoordsestraat ontruimd nadat brand is ontstaan door een gaslek. Fluvius is ter plaatse, maar het zal nog enkele uren duren eer het lek gedicht is.

De brandweer heeft momenteel de handen vol met het vrijwaren van twee woningen vlak bij de plaats waar het gaslek ontstond.

Gas- en elektriciteitsleiding

Omstreeks 10 uur raakten arbeiders tijdens werken aan de openbare weg een gasleiding met hun kraan. Daarnaast werd ook een elektriciteitsleiding geraakt. Dat zorgde voor een vonk, waardoor het gas ontbrandde. De vlammen schieten meters uit de grond.

De brandweer is ter plaatse en heeft de handen vol om twee woningen vlakbij te beschermen. De twee gevels worden constant verneveld om het vuur geen kans te geven schade toe te brengen aan de rijhuizen.

Enkele woningen ontruimd

Enkele van de woningen in de buurt zijn ontruimd. De politie heeft een perimeter ingesteld en ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen.

Er raakte niemand gewond bij het incident, maar de twee betrokken arbeiders zijn zwaar onder de indruk.