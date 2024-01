Winkelstraat Torhout even dicht door brokstukken van schouw oude Blokker

De Oostendestraat in Torhout, de winkelstraat in het centrum van de stad, werd donderdagmiddag om 15.45 uur even afgesloten voor alle verkeer nadat er brokstukken van de schouw van het voormalige gebouw van de Blokker op het voetpad terechtkwamen. “Dat komt door spanningen in het muurtje door de vrieskou”, zegt Alain Crombez van de brandweer.

Rond 15.45 merkten wandelaars in de Oostendestraat, het gedeelte van de winkelstraat in het centrum, dat verschillende brokstukken van een dak naar beneden waren gekomen en op het voetpad waren terechtgekomen. Gelukkig raakten de steenbrokken niemand en passeerden er op dat moment ook geen fietsers. Er stonden ook geen geparkeerde voertuigen in de straat. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en sloten de straat even helemaal af voor alle verkeer. Omdat dit net gebeurde bij aanvang van het spitsuur, bij het einde van de schooltijd, zorgde dat voor verkeershinder. De brandweer controleerde het gebouw.

“Het gaat om het voormalige gebouw van de Blokker dat al langere tijd leeg staat”, zegt brandweerluitenant Alain Crombez van post Torhout. “Er zijn brokstukken van de schouw van het dak gekomen. Door de vrieskou zijn er spanningen in dat muurtje ontstaan en daardoor kwamen enkele brokstukken los.” De plaats werd eerst afgezet met politielint maar de stad zal nu hekkens plaatsen zodat dat deel van het voetpad niet meer gebruikt kan worden. (JH)