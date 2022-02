Windhoos vernielt vogelhok van Jozef Hollebeke uit Oudenburg: “Die vogels waren mijn lang leven”

Een heuse windhoos richtte zondagavond heel wat schade aan in Oudenburg en Zandvoorde. Het vogelhok van Jozef Hollebeke (79) waaide volledig weg. Hij verloor op die manier tientallen vogels. “Ik deed dit al 26 jaar. Opnieuw beginnen? Neen, ik wil dit niet nog eens meemaken”, zegt hij.

De 79-jarige Jozef Hollebeke (79) zat zondagavond omstreeks 22 uur in zijn zetel in zijn woning langs de Stationsstraat in Oudenburg. Door een plotse windhoos sloeg de elektriciteit plots uit. “Het hele huis begon hier plots te rammelen”, zegt hij. “Het was precies alsof er een trein over het dak reed. Ik wist niet meteen wat er precies aan het gebeuren was.”

Jozef keek naar buiten, maar veel zag hij niet. Het waren uiteindelijk zijn buren die hem kwamen vertellen wat er gebeurd was: zijn hok met daarin tientallen vogels was gaan vliegen. De hele straat was bezaaid met brokstukken. “Ik durfde eigenlijk zelf niet naar buiten gaan”, zegt hij. “Het was echt te gevaarlijk. Maar een buurman had het zien gebeuren. Mijn kot van zo’n twaalf meter lang werd gewoon opgetild door de wind en op de rijbaan kapot geslagen.”

Ravage

De zeventiger ging pas maandagmorgen buiten kijken en aanschouwde de ravage. “Hier heb ik echt hartpijn van”, zegt hij. “Ik was jarenlang duivenliefhebber. Maar 26 jaar geleden begon ik als hobby vogels te kweken. Elke dag was ik er mee bezig. En nu is dat allemaal in drie minuten vernield.”

Elke dag was ik er mee bezig. En nu is dat allemaal in drie minuten vernield

Zijn inventaris heeft hij handgeschreven op een papiertje liggen: 42 kanaries, negen bramsijsjes en zeven botvinken. “Vooral die botvinken waren wel zo’n 200 euro per stuk waard. Dat zijn prijsvogels”, zegt Jozef. “Maar ik deed dit eigenlijk nooit voor het geld. Ik verkocht al mijn vogels onder de prijs. Voor mij was het een pure hobby. Eentje die ik nu dus kwijt ben.”

12 kanaries gered

De kanaries die konden gered worden, stak Jozef in twee aparte vogelkooien. © TL

Een buurman kon in de loop van zondagnacht nog twaalf kanaries redden. De vogels zaten doorweekt in de buurt. Jozef stak ze in twee kooien en een vriend van hem kwam ze ophalen. Hijzelf besliste al dat hij er mee op zou houden. “Ik ben te oud om opnieuw te beginnen”, zegt hij. “En ik wil zoiets niet nog eens mee maken. Die vogels waren mijn lang leven, dus dit doet echt heel veel pijn.”

De brandweer en politie kwamen zondagnacht nog ter plaatse om de brokstukken van de rijbaan te ruimen. De grootste stukken werden bovendien zondagavond al door gemeente-arbeiders weggehaald. “Die mensen zijn ons allemaal meteen te hulp geschoten. En daar kan ik ze eigenlijk niet genoeg voor bedanken”, zegt Jozef. “De rest wordt nu werk voor de verzekering. Maar die kennen me al, want vrijdag had ik ook al schade door de eerste storm. Toen waaide m’n dakgoot hier weg. Maar dat is natuurlijk niets in vergelijking met wat er zondagavond gebeurde.” (TL)