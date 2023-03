Wind blaast stelling helemaal omver in Moorslede

Het stormweer zorgt vrijdagmiddag reeds voor verschillende problemen. In Moorslede blies de hevige wind een stelling, die opgesteld stond aan een woning langs de Dadizeelsestraat die gerenoveerd wordt, de straat op.

Wonder boven wonder geraakte niemand gewond. Onmiddellijk na het voorval begonnen de werkmannen de op het wegdek liggende stelling af te breken. Daarbij kreeg men ook de hulp van de brandweer. Door het voorval bleef een gedeelte van de Dadizeelsestraat, een van de hoofdstraten in Moorslede, een tijdlang afgesloten voor het verkeer.