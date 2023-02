Wevelgemstraat in Lauwe afgesloten na rare rookontwikkeling

Dinsdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een niet alledaagse interventie in de Wevelgemstraat. Een bijzondere combinatie van weerselementen zorgde ervoor dat de straat met een dikke, stinkende rook werd gevuld.

Een rookwolk die over straat leek te drijven en een bijna niet te harden brandgeur. De bewoners van de Wevelgemstraat maakten zich grote zorgen dinsdagavond nadat alle indicatoren wezen in de richting van een brand. De hulpverleningszone nam geen enkel risico en stuurde verschillende eenheden ter plaatse, ladderwagen inbegrepen. Rond 21.30 uur mocht iedereen opnieuw huiswaarts keren, zonder dat ook maar één vuurhaard werd ontdekt.

Schrik bij bewoners

“Dit was een aparte samenloop van omstandigheden”, verduidelijkte de officier ter plaatse. “Het is erg koud en het is bovendien ook windstil. De bewoner van de getroffen woning verwarmde zich met een houtkachel, maar de rook die uit de schoorsteen kwam kon niet stijgen. Meer nog, doordat de woning alleen staat, zakte die rook naast de woning tot net boven de grond. Het resulteerde in een situatie die de buurtbewoners schrik heeft aangejaagd.”

Tijdens de interventie werd de Wevelgemstraat voor het verkeer afgesloten.