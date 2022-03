Werknemers van bedrijf DL Chemicals moeten binnenblijven na gaslek in Wielsbeke

Bij grondwerken in de Splenterbeekstraat ter hoogte van het bedrijf DL Chemicals in Wielsbeke, raakte een arbeider vrijdagmorgen een middendruk gasleiding. “Plots hoorde ik een knal en was er een witte stofwolk.” De straat werd even afgesloten en de werknemers van het bedrijf moesten binnen blijven.

De situatie was zeker niet zonder gevaar volgens brandweerofficier Benny Goemaere van brandweerzone Fluvia. De brandweer en de politie stelden een ruime perimeter in rond het lek in afwachting van netbeheerder Fluvius om het probleem te verhelpen. Het gas hing zichtbaar in de straat en een twintigtal werknemers van het nabijgelegen DL Chemicals kregen de opdracht om binnen te blijven.

Grondwerken

“We waren bezig met grondwerken voor een aansluiting van Proximus”, vertelt één van de arbeiders die er aan het werk was. “We wisten dat we vlak naast een gascabine bezig waren en ook onze werkgever had ons gewaarschuwd voor de gasleiding. We waren dus al extra aan het opletten, maar toen we manueel door een betonnen plaat aan het hakken waren, ging het mis. Ik hoorde een knal en er ontstond meteen een witte stofwolk. Ik ben enorm geschrokken, het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Zo zie je waarom er een strikt rookverbod geldt bij dergelijke werken.”

Een klein halfuur later kon Fluvius de gastoevoer dichtdraaien en het lek tijdelijk dichten. Later volgt een permanente herstelling, intussen konden de grondwerken alweer verdergezet worden. (JF)