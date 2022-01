Werknemers bpost moeten gebouw verlaten door gasgeur, oorzaak blijkt vrachtwagen met draaiende motor

Een twintigtal werknemers van het distributiecentrum van bpost in de Pannestraat in Veurne werden kort na de middag geëvacueerd door een indringende gasgeur in het gebouw. “Uiteindelijk bleek die afkomstig te zijn van de uitlaatgassen van een vrachtwagen”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo.

Rond 12.30 uur namen de werknemers van het distributiecentrum van bpost in de Pannestraat in Veurne en een nabijgelegen bureau plots een doordringende gasgeur waar.

Beginnende hoofdpijn

Ze belden de hulpdiensten op en besloten uit veiligheid om naar buiten te gaan. Er waren een twintigtal werknemers in het distributiecentrum aan de slag en een viertal mensen in de andere ruimte waar het gas werd geroken.

Allen werden ze geëvacueerd naar de parking. De brandweer van Veurne, de politie en een ambulance snelden ter plaatse. Afgezien van enkelen die klaagden over beginnende hoofdpijn had niemand verzorging nodig. De frisse lucht volstond.

Draaiende motor vrachtwagen

“Uiteindelijk kon de brandweer achterhalen dat het om een klein probleem ging”, zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerder van bpost.

“Het ging om een slecht gepositioneerde vrachtwagen op de parking met draaiende motor. De uitlaatgassen kwamen zo binnen in de ventilatiebuizen van het gebouw waardoor de geur van de uitlaatgassen zich verspreidde.”

“Door de vrachtwagen te verplaatsen en frisse lucht in de ventilatie te sturen was het probleem snel opgelost. Er raakte niemand onwel en alles samen was het gebouw een uurtje ontruimd.” Ook de hulpdiensten konden daarna snel terugkeren. (JH)