Werkgever haalt trouwe werkneemster zélf op aan Gardameer nadat haar auto vernield werd: “Ik ga komende donderdag met nóg meer zin terug werken”

De titel van Werkgever van het jaar? Tom Flo, zaakvoerder van Aquagroup in Waregem, mag alvast zijn kandidatuur stellen. Caroline Dedoelder, een van zijn werknemers, zat samen met haar gezin vast in Italië nadat het noodweer daar hun auto had vernield. Tom Flo huurde zonder twijfelen een busje om Caroline, haar man en drie kinderen op te halen.

“Wij hadden twee weken een huisje gehuurd aan de zuidelijke kant van het Gardameer”, zegt Caroline. “Net zoals hele veel andere wagens raakte onze wagen zwaar toegetakeld door het noodweer tijdens de nacht van maandag op dinsdag. Onze voorruit en achterruit was helemaal kapot gehageld, net als de twee kleine raampjes achterin. En in de carrosserie zijn ontelbaar veel builen. Vooral door de beperkte zichtbaarheid konden we niet meer rijden met onze wagen.”

Het gezin van Caroline deed in eerste instantie een beroep op de pechverhelpingsdienst van VAB. “Het duurde even voor er voorstellen kwamen, want VAB werd overspoeld met vragen van andere gezinnen die in dezelfde situatie verkeerden als die van ons. We zouden mee terug kunnen met de bus, maar daar zouden we anderhalve dag op zitten en dat zag ik niet echt zitten met onze drie kinderen. De jongste is er nog maar 3.”

“Een alternatief was dat ik en de twee jongste met het vliegtuig terug zouden keren, maar dan zouden we op eigen houtje met het openbaar vervoer in Venetië moeten raken, om daarna vanuit Schiphol een oplossing te moeten vinden. Ik zag dat niet zitten, alleen met twee kleine kinderen.”

Maar vooral de bagage zou een probleem vormen. “Aangezien we een huisje huurden, hadden we echt heel veel spullen mee van thuis. Met de bus en het vliegtuig zouden we dat niet mee krijgen. Heel veel spullen zouden we dus in onze auto moeten achterlaten, tot die auto naar ons land zou terugkeren. Wachten tot onze auto hersteld was, was al helemaal geen optie: de wachtlijsten liepen al op tot in september. Die garagisten wilden uiteraard ook eerst hun eigen Italiaanse klanten helpen.”

Als één gezin terugkeren

Caroline werkt al vijf jaar op de boekhouding van Aquagroup in Waregem, en is daar een van de eerste werknemers. Toen haar baas Tom Flo hoorde dat ze in de knoei zat, kwam hij zelf met een voorstel op de proppen. “Mijn vrouw en ik hebben een busje gehuurd en zijn hen gaan ophalen”, zegt Tom.

“Op die manier konden ze als één gezin terugkeren, en ook bijna al hun gerief terug mee naar huis nemen. Delphine en ik hebben elkaar afgewisseld om in één keer naar het Gardameer te rijden, daar hebben Caroline en haar man het stuur overgenomen zodat wij konden slapen achterin. Dat was nodig, want, niet te geloven bijna, wij hadden onderweg ook nog eens autopech in Milaan. Het heeft 10 uur geduurd en véél Ubertaxiritten vooraleer we ergens een garage vonden waar we op korte termijn konden geholpen worden.”

De hagelbollen in Italië waren van een uitzonderlijke grootte. © Flo

De vraag ‘waarom’ Tom zijn werkneemster uit de nood wilde helpen, kan hij maar moeilijk beantwoorden. “Ze werkt al vijf jaar bij mij, en ik wilde haar graag uit de nood helpen… Ik zou zelf ook graag geholpen worden op zo’n moment. En ik wilde ook dat ze donderdag opnieuw kon komen werken, er ligt veel werk op de plank”, grapt hij. “Tom is gewoon zo”, zegt Caroline. “Hij wil altijd mensen helpen, dit keer was ik dat dus. Ik ga met plezier terug werken donderdag. Misschien zelfs nog met wat meer enthousiasme dan anders.”