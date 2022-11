Werken veroorzaken waterlek in Oostende: water spuit meters hoog uit de grond

In Oostende spoot het water donderdag meters in de lucht nadat een lek was ontstaan tijdens werken van watermaatschappij Farys. Buurtbewoners zaten daardoor langer dan voorzien zonder water.

Het incident gebeurde om 10.30 uur in de Kroonlaan. “Het ging om geplande werken die uitgevoerd moesten worden”, zegt Bruno Pessendoffer, perswoordvoerder bij watermaatschappij Farys. “Er moesten enkele aansluitingen weggenomen worden van huizen die binnenkort worden gesloopt. De mensen in de buurt wisten dus dat er even een onderbreking zou zijn van de watertoevoer.”

Water schiet uit de grond

Uiteindelijk duurde de onderbreking wat langer door het waterlek. “In principe hadden we een uurtje uitgerekend waarbij de buurt zonder water zou komen te zitten. Daar was echter niet bijgerekend dat een van de drie wateraansluitingen die weggenomen moesten worden, zou springen. Daardoor schoot het water inderdaad meters hoog uit de grond. Tegen de middag was het lek uiteindelijk gedicht en werd de buurt opnieuw voorzien van drinkwater”, aldus Pessendoffer.