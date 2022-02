Weer treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge na persoonongeval

Door een persoonongeval was er dinsdagavond geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Even over 20 uur werd ter hoogte van de Kattestraat in Loppem een persoon aangereden.

Er werden vervangbussen ingelegd door de NMBS tussen Brugge en Lichtervelde (in beide richtingen) en bepaalde treinen werden lokaal omgeleid. De treinbestuurder werd opgevangen en zal verder begeleid worden. Er zaten 15 passagiers in de trein op het moment van het ongeval.

Het onderzoek van de politie moet de exacte omstandigheden van het ongeval uitwijzen. De overweg heeft in ieder geval normaal gefunctioneerd, aldus Infrabel.