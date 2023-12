“We waren videoclip aan het opnemen”: auto in beslag genomen na patsergedrag in centrum van Kortrijk

In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 december kon de politie in het centrum van Kortrijk een roekeloze bestuurder en zijn kompanen stoppen na veelvuldig patsergedrag, waarbij de veiligheid van andere weggebruikers in het gedrang kwam.

De feiten gebeurden na middernacht, rond 01.45 uur, ter hoogte van het kruispunt Aalbeeksesteenweg met de Pottelberg in Kortrijk. De politie kreeg meldingen van gevaarlijk, roekeloos en luidruchtig rijgedrag op het kruispunt zelf, waar een BMW voortdurend rondjes aan het rijden was rond een persoon die midden het kruispunt stond. Het onverantwoord rijgedrag werd bovendien ook nog eens gefilmd vanuit die rondcirkelende auto.

Muziekvideo

Toen de interventieteams ter plaatse waren, konden ze deze feiten vaststellen. Alle aanwezige personen, een zestal, werden geïdentificeerd. Zij verklaarden dat ze een muziekvideo aan het maken waren. Dit gebeurde zonder enige aanvraag en zonder toelating van de stads- en politiediensten.

Toen de politiemensen overgingen tot controle van de bestuurder en het voertuig, stelden zij vast dat de jonge bestuurder bovendien reed met een voorlopig rijbewijs.

“De bestuurder bracht doelbewust de fysieke integriteit in gevaar van andere weggebruikers. In zijn voertuig was de jongeman een reëel gevaar voor de openbare veiligheid, dit samen met zijn kompanen. Er werd door de PZ VLAS dan ook beslist om de auto in beslag te nemen en in de speciaal voorziene kooi in de ondergrondse parking Veemarkt onder te brengen. De bestuurder zal binnenkort gehoord worden door de burgemeester, daarna wordt dan beslist hoelang het voertuig in beslag genomen en in de kooi blijft”, horen we bij de politie.