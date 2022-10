Waterlek na gasexplosie in Oostende: “Vallende brokstukken hebben leiding geraakt”

Na de gasexplosie donderdag in de Christina- en Ooststraat in Oostende is er nu ook het probleem van een waterlek. “Vallende brokstukken hebben de leiding geraakt, waardoor er water lekt. Dat moet hersteld worden, maar zolang er problemen zijn met de stabiliteit van de gebouwen in de directe omgeving van de ontploffing kan dat niet gebeuren”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Het onderzoek van de stabiliteitsingenieur is nog volop bezig. In de namiddag zal er pas duidelijkheid zijn welke bewoners er kunnen terugkeren naar hun huis en indien er bepaalde panden gesloopt moeten worden.

Na de gasexplosie werd het vlug duidelijk dat tientallen buurtbewoners niet onmiddellijk naar hun woning zouden kunnen terugkeren. Nu is er nog een bijkomend probleem opgedoken. De waterleiding in de straat werd geraakt door vallende brokstukken van de verwoeste gebouwen, waardoor er een waterlek is ontstaan.

“We kunnen het waterlek niet gaan herstellen zonder goedkeuring van de stabiliteitsingenieur. Tot dan zullen er nog mensen zonder water zitten”

“We hadden sowieso al een perimeter ingesteld, waar mensen moeten buiten blijven. Maar nu zitten er nog heel wat andere inwoners daarrond zonder water. We kunnen het waterlek niet gaan herstellen zonder goedkeuring van de stabiliteitsingenieur dat we ons in de perimeter mogen begeven. Tot dan kunnen we de nutsvoorzieningen voor de bewoners vlak buiten de perimeter niet in orde brengen”, vertelt burgemeester Tommelein.

Stad Oostende maakte een officiële pagina aan op hun website waarmee ze naar de inwoners communiceren over de gasontploffing. Er werd ook tussen Ooststraat 2 en Aartshertoginnestraat 12 deze ochtend een pallet met flessenwater geplaatst voor de getroffen bewoners.

Onderzoek stabiliteitsingenieur

Vandaag om 16 uur verwacht stad Oostende meer informatie over het onderzoek van de stabiliteitsingenieur. Daaruit zal blijken welke mensen naar hun woning kunnen terugkeren. “Tot dan vangen we de bewoners met onze stadsdiensten verder op in de Grote Post. We proberen hen in deze situatie zo goed mogelijk bij te staan. Het zal ook zeer ingrijpend zijn als uit het onderzoek blijkt dat er gebouwen moeten gesloopt worden. Zoiets is niet in een vingerknip geregeld hé.”

Gewonden

“De brandweerman verkeert niet meer in een levensbedreigende situatie. Bij de andere twee personen, die gewond raakten is het nog afwachten wat de dokters zeggen”, laat Tommelein nog weten.

“Onze collega is nog altijd ernstig gewond, maar geen nieuws is momenteel goed nieuws”

Voor het politiekorps van Oostende, waarvan gisteren ook een collega zwaar gewond raakte, was het een heel heftige dag. “Dat is niet leuk om mee te maken als korps. Iedereen heeft dat heel intens beleefd. We voorzien met het slachtoffer- en zorgteam interne begeleiding voor het korps, maar ook voor de familie van de getroffen collega. Hij is nog altijd ernstig gewond. Maar geen verder nieuws is voorlopig goed nieuws. Daar houden we ons aan vast”, besluit korpschef Philip Caestecker.