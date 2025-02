Waterlek in Sijslostraat zorgt voor verkeershinder in Ruddervoorde

Maandagmorgen is er een groot waterlek ontstaan in de Sijslostraat in Ruddervoorde, net voor de Velddambeek. De politie kwam ter plaatse en sloot één rijvlak af voor al het verkeer.

Het waterlek zorgde ervoor dat de kasseien middengeleider omhoog was gekomen en er veel modder op de weg lag. Door de negatieve temperaturen van was het er ook zeer gevaarlijk door ijsvorming op de weg.

Het is al het zoveelste probleem met de waterleiding in dit deel van de Sijslostraat. Aan beide zijden van de Velddambeek zijn er al een aantal problemen geweest en waren er herstellingen nodig aan de waterleiding. De Watergroep is ondertussen al begonnen met de herstellingswerken.