Waterlek in appartementsgebouw op Ernst Feysplein in Oostende

Dinsdag, in de vroege uurtjes, ontstond een waterlek in een appartementsgebouw op het Ernst Feysplein.

Kort voor 4 uur liep een melding binnen over een waterlek in een appartementencomplex. Het lek bevond zich op het technisch verdiep op de 23ste etage. De politie en brandweer kwamen ter plaatse, samen met de syndicus die al de elektriciteitsmaatschappij en loodgieter contacteerde. Vier personen dienden de nacht/ochtend op hotel door te brengen. Door het lek is er aanzienlijke waterschade op enkele verdiepingen tussen de tiende en 22ste etage. De kwestie wordt door de verzekeringsmaatschappij verder onderzocht.