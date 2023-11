Waterlek bij gebouw in centrum van Blankenberge: “Bewoners opgevangen in hotel en danscafé is voorlopig dicht”

Een ernstig waterlek zorgt ervoor dat bewoners van de appartementen boven de bekende horecazaak Circosia in de Weststraat tijdelijk een ander onderdak nodig hebben. Ook het café op de benedenverdieping moet momenteel noodgedwongen dichtblijven. “Het is nu aan de syndicus en de eigenaars om de herstellingen uit te voeren”, zegt politiewoordvoerder Jan Maertens.

De brandweer en de politie van Blankenberge hebben het pand recht tegenover de Breydelstraat zondag ontruimd nadat er vastgesteld werd dat er een ernstig defect was met een algemene waterleiding. “We hebben ingegrepen door een kast met zekeringen uit te schakelen. Daardoor is er geen elektriciteit meer in het volledige gebouw. De bewoners van de appartementen werden voorlopig ondergebracht in een hotel in de buurt.”

Gesloten

Uit voorzorg werd de Circosia ook gesloten. “Zonder toevoer van water en elektriciteit kan deze dansgelegenheid niet uitgebaat worden. Het is nu aan de syndicus en de eigenaars van het gebouw om verdere stappen te ondernemen”, besluit Maertens. (MM)