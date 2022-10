Vzw Duinhelm spreekt voor het eerst na gasexplosie: “Het project ‘Lucien’ willen we zeker verder zetten”

Voor het eerst spreekt Duinhelm vzw, het centrum voor begeleiding van mensen met een handicap in Oostende die trekker is van het project ‘Lucien’, over de gasexplosie. Daarbij raakte een van hun medewerkers zwaargewond en kwam ook een einde aan het project, althans voorlopig. “We zijn vastbesloten het project terug op te starten”, klinkt het moedig.

Donderdag 13 oktober, 11.36 uur: een gasexplosie maakt een einde aan het sociaal project Lucien. Lucien is een saladbar waar mensen met een handicap aan de slag zijn, ondersteund door medewerkers van vzw Duinhelm. Lucien werd in juni 2020 geopend als tweede horecazaak na Lizette een inclusieve soupbar. Afgelopen zomer trad het fictieve koppel Lucien en Lizette, nog op een ludieke wijze in het huwelijksbootje. Dat werd een groot feest.

De vreugde van toen heeft ondertussen plaats gemaakt voor immens verdriet: bij de familie van de slachtoffers, bij de getroffen bewoners, bij de cliënten van Duinhelm en bij alle medewerkers en directieleden van de organisatie. Directeur Saskia Verelst wil zes dagen na de zware ontploffing voor het eerst spreken. Over de zaak kan ze niets kwijt. Alleen dat er vlak voor de ontploffing nog vijf mensen in de zaak aanwezig waren. “Friedl ging alleen nog de sleutel ophalen”, vertelt Saskia. “Niemand had dit en de daarmee gepaarde catastrofale gevolgen kunnen voorzien. In het pand is er op geen enkel moment een gasgeur waargenomen.”

“We vinden het in de eerste plaats verschrikkelijk voor Friedl, maar ook voor de andere slachtoffers en hun familie”, gaat het verder. “De gevolgen zijn zwaar voor Duinhelm. Ons grootste verdriet gaat uiteraard naar Friedl, die hier een vijftal jaren aan het werk was als begeleider. Maar ook voor onze cliënten die hier zwaar onder lijden, net als onze medewerkers. We hebben net slachtofferhulp ingeschakeld voor onze cliënten. Je moet weten dat beide projecten voor hen heel belangrijk waren. Het gaf hen de kans een rol van betekenis te vervullen in onze maatschappij. Dat zijn ze nu kwijt. We proberen ze nu wat afleiding te bieden door hen iets om handen te geven.”

Stap per stap

Duinhelm was aanwezig op het moment dat de crisiscel bijeenkwam op de dag van de ontploffing. “We zijn goed begeleid geweest en de betrokkenheid van de burgemeester was heel goed”, weet bestuurder van de vzw, Raf Jacxens. “We kunnen voorlopig nog de schade bij Lizette niet inschatten, maar die is er. Voorlopig blijft Lizette voor onbepaalde tijd gesloten. We moeten eerst de schade bekijken. En dan moeten we ook nog zien of onze cliënten de confrontatie aankunnen op die locatie. Het zal stap voor stap moeten gebeuren. De wil om het concept verder te zetten is er uiteraard nog.”

Volgens Saskia en Raf is er heel veel emotie binnen het team. “We moeten daarbij wel zeggen dat onze 120 collega’s hard aan elkaar hangen. We krijgen veel reacties van: we gaan er door geraken. Volgende week vrijdag organiseren we een wandeling met het personeel, eventueel ook met de ouders van Friedl die bereid zijn om hieraan mee te werken. Zo kunnen we misschien een klein beetje ons hoofd leegmaken. Dat het een lange weg wordt, dat is zeker. Ondertussen hebben we een eerste gesprek gehad met de ouders van Friedl en we hebben alle begrip voor hun woede, voor hun verdriet… Voor die mensen moet dat verschrikkelijk zijn, maar ook voor die brandweerman, de politieman en de kraanman is dit erg. Er komt zoveel op hen af.”

Vzw Duinhelm heeft naast de wil om Lizette verder te zetten, ook de wil om Lucien herop te bouwen, hetzij op een andere locatie. “Dat we verder willen met Lucien is zeker”, zegt Saskia. “We hebben dan wel veel schade geleden, onze principes zijn niet omver geblazen. We willen echt wel verder met het project zodat onze mensen weer een rol van betekenis kunnen spelen binnen de stad. We zijn in ons hart geraakt, maar we moeten toch proberen naar de toekomst te kijken. We moeten op bestuursvlak nog heel wat beslissingen nemen en dan zien we wel.”