Dinsdagmorgen even voor 8 uur is in Hendrik Brugmansstraat naast het station in Brugge een vuilnisbak ontploft.

Het voorval deed zich voor net toen een automobilist gestopt was om zijn passagier te laten uitstappen. Er klonk een luide knal, gevolgd door het deksel van de vuilbak die door de lucht vloog en enkele meters verder op de stoep terechtkwam. Er was gelukkig niemand in de buurt. De politie kwam ter plaatse, maar het is onduidelijk hoe de vuilbak kon ontploffen.