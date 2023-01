VTI Roeselare in rouw na dood van Aaron Sioen: “Een echt moeilijke situatie”

De verslagenheid in het VTI in Roeselare is groot nadat zaterdag Aaron Sioen, één van hun leerlingen van de school, overleed bij het CO-incident langs de Honzebrouckstraat in Hooglede. Ook broer Iben, die nog voor zijn leven vecht, volgt les in de school. Hun overleden papa Marnick is er oud-leerling. “We proberen er alles aan te doen om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, maar dit is een echt moeilijke situatie.”

Na het drama van vorige week zaterdag langs de Honzebrouckstraat in Hooglede, waarbij Marnick Sioen en zijn 16-jarige zoon Aaron om het leven kwamen na een CO-vergiftiging, worden vrienden en mede-leerlingen van het getroffen gezin zo goed mogelijk opgevangen. Zondagmiddag ging slachtofferhulp reeds langs bij de scouts waar de familie gekend was, maandag stonden gespecialiseerde medewerkers klaar om de leerlingen van het VTI, waar Aaron school liep, op te vangen. “Als school zijn we zwaar getroffen. Twee van onze leerlingen zijn hierbij betrokken. Aaron is overleden, Iben vecht nog voor zijn leven. Ook papa Marnick is een oud-leerling van onze school”, aldus directeur Paul De Brabander.

De school zette voor de start van de nieuwe schoolweek alles in het werk om de leerlingen en de vrienden van Aaron en Iben op te vangen. “We hebben vooraf een aantal stappen ondernomen en hebben de leerlingen verwittigd. We hebben de leerlingen samengebracht om hen de mogelijkheid te bieden om te ventileren over wat er gebeurd is en om te kijken hoe ze met het drama omgaan. Iedereen verwerkt dit op een andere manier. Het is niet gemakkelijk. De vrienden en klasgenoten van Aaron zijn heel triest na het verliezen van hun klasgenoot, de vrienden en klasgenoten van Iben hopen dat hij er door komt. We hebben het gevoel dat de meeste leerlingen wensen dat de lessen blijven doorgaan.” Ook de verslagenheid bij de leerkrachten van het VTI is groot. “Ook bij hen is het nieuws erg hard binnen gekomen. Ik kan me echt voorstellen dat wanneer leerkrachten vier jaar werken met een leerling en er iets dergelijks gebeurt, dat dat heel keihard binnen komt.” De school richtte een stille ruimte in waar zowel leerkrachten als leerlingen terecht kunnen om stil te staan bij het overlijden van Aaron. Zij kunnen er bij een foto en wat kaarsjes hun gedachten kwijt op papier.

De school bekijkt om in de loop van deze week rouwmomenten te voorzien om zo de leerlingen te begeleiden in hun rouwproces. Ook het CLB is nauw betrokken bij het ganse gebeuren. Medewerkers zijn aanwezig op de school om leerlingen te begeleiden waar nodig. Ondertussen had de school ook al contact met de familie. “We willen in alle rust en sereniteit kijken wat we verder voor hen kunnen doen. Die mensen zullen ons ook contacteren wanneer we hen verder kunnen helpen.” Ook in De Bever, de basisschool in deelgemeente Beveren waar de jongste zoon van het gezin school loopt, kregen de leerlingen maandag begeleiding. Hij is, samen met zijn mama, aan de beterhand en mocht inmiddels al het ziekenhuis verlaten.