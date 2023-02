Woensdag rond 18 uur liep bij de brandweer van Brugge een oproep binnen van een persoon te water ter hoogte van de BN fabriek aan Ten Briele in Sint-Michiels.

Daar troffen ze na een korte zoektocht een dame aan die met haar fiets ongelukkig ten val was gekomen en in de lagergelegen gracht was terechtgekomen. De dame werd met onderkoelingsverschijnselen en in shock overgebracht naar het ziekenhuis overgebracht. De juiste omstandigheden worden onderzocht.