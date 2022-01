Vrouw naar ziekenhuis na inademen van kuiscocktail in Brugge

In Brugge is een bewoonster van een rijhuis naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze chloorgas had ingeademd.

De bewoners van het huis wilden de woning in de Sint-Gillisdorpstraat extra proper maken en besloten om twee reinigingsproducten te mixen. Zo wilden ze tot een nog beter resultaat komen, dachten ze. Toen ze dat deden, ontstond er een chemische reactie en kwam gevaarlijk chloorgas vrij. Eén bewoonster raakte bevangen door het vrijgekomen gas en diende in het ziekenhuis opgenomen worden. De brandweer kwam ter plaatse om de gaswaarden in de woning te controleren en de woning grondig te ventileren.