Vrouw gewond op Mega Mindy jetski in Plopsaland De Panne: onderzoek naar oorzaak loopt nog

In Plopsaland De Panne is een volwassen vrouw maandag in de late middag gewond geraakt op de attractie Mega Mindy jetski. “Het slachtoffer werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. Volgens Plopsaland ging het om een menselijke fout.

Door het mooie weer en de vakantiedag was het gezellig druk in Plopsaland De Panne. Even voor 17 uur ging het echter verkeerd op de attractie van Mega Mindy jetski. Dat is een attractie waarbij de jetski’s verbonden aan een arm op het water in het rond slingeren.

Op de attractie is plaats voor twee passagiers: vaak een kind vooraan en een volwassene achteraan. Plots kwam een volwassen vrouw op de attractie lelijk ten val. Het zou gaan om een oudere vrouw die om een onduidelijke reden ten val is gekomen. Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht. De medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de vrouw naar het ziekenhuis.

Attractie stilgelegd

Het onderzoek naar het ongeval loopt nog. “De bezoeker verkeert niet in levensgevaar, maar er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurde”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Voor het onderzoek werd de attractie stilgelegd. Hoe lang dat nodig is, weten we nog niet. Ook het parket werd op de hoogte gebracht, omdat de attractie werd stilgelegd.”

Er werd onderzocht of er een technisch defect was aan de attractie, maar dat leek onwaarschijnlijk. Een mogelijkheid is ook dat de bezoeker eerst onwel werd en daarna viel.

Menselijke fout

Plopsaland De Panne onderzoekt de feiten. “We kunnen met zekerheid zeggen dat het incident niet werd veroorzaakt door een technische fout, maar door een menselijke fout”, zegt Sofie Loy van Plopsaland. “Voor verdere communicatie wachten wij het onderzoek af, dat op dit moment lopende is. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en we hopen dat alles goed gaat met haar.” (JH)