Vrouw (62) belandt in Mercatordok nadat ze met fiets obstakel raakt, politie en ambulancier redden haar

Zaterdag, kort voor middernacht, viel een 62-jarige vrouw met haar fiets in het water nadat ze een paaltje had geraakt. Twee politiemensen en een ambulancier konden de vrouw op het droge helpen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten snelden zaterdagavond laat in allerijl richting het Mercatordok in Oostende. Een getuige had gezien hoe een vrouw met haar fiets langs het dok reed, een paaltje raakte en zo in het water terechtkwam. De getuige verwittigde meteen de hulpdiensten.

Naar ziekenhuis

Twee politiemensen en een ambulancier die als eerste toekwamen, sprongen meteen op de lager gelegen steiger en konden net op tijd de vrouw uit het water helpen. Ondertussen kwam ook de MUG en de brandweer ter plaatse. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. “Omstreeks 5 uur mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Ook de fiets kon uit het water gehaald worden.”

Hoe de vrouw precies in het water kon terechtkomen, is niet duidelijk. Het Mercatordok is in principe volledig afgezet.