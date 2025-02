Vrouw (61) raakt onderkoeld nadat ze zich vast loopt in modder tijdens wandeling Assebroekse Meersen

Een 61-jarige vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis met onderkoelingsverschijnselen nadat ze tijdens een wandeling kwam vast te zitten in het slijk. “Ze raakte er niet op eigen kracht uit”, zegt de Brugse politie.

De zestiger ging donderdag op wandel in de Assebroekse Meersen, een uitgestrekt groen gebied dat populair is bij natuurliefhebbers. Maar omstreeks 15.30 uur liep het verkeerd. Om onduidelijke reden kwam de vrouw naast het pad vast te zitten.

Ze raakte wat in paniek omdat ze tot haar middel vastzat in het slijk en er werd dan ook alarm geslagen bij de hulpdiensten. “Er kwam een ambulance ter plaatse en samen met wat mankracht kon de vrouw uit het slijk gehaald worden”, laat de Brugse politie weten. “De dame in kwestie was licht onderkoeld.”