Vrouw (49) zwaargewond nadat ze onder omgewaaid LED-scherm terechtkomt op kerstmarkt in Oostende

Aan de ingang van de kerstmarkt op het Leopoldpark in Oostende is woensdag iets over 15.00 uur een vrouw (49) uit Temse zwaargewond geraakt. Een elektronisch reclamepaneel werd van zijn sokkel geblazen en kwam op de vrouw terecht. Het is voorlopig onduidelijk hoe het ding zomaar kon omvallen door een windstoot.



De vrouw was toevallig voorbij aan het wandelen samen met haar man, op de hoek van de Karel Janssenslaan en de Leopold II-laan. Uit het niets viel plots een LED-scherm van een drietal meter hoog omver bij een windstoot. De vrouw kwam onder het ding terecht en raakte ernstig gewond aan het hoofd. Haar man bleef ongedeerd.

De toestand van de vrouw zag er initieel erg zorgwekkend uit. De vrouw werd onder begeleiding van de mug naar het AZ Damiaan overgebracht. Een tijdje later kwam vanuit het ziekenhuis het nieuws dat de vrouw buiten levensgevaar was.

Doordeweekse windstoot

“Dit is een zeer betreurenswaardig voorval en ik wens de betrokkenen veel sterkte toe. Ik heb de organisatie meteen opdracht gegeven om alle mogelijke maatregelen te treffen om elk risico op ongeval af te dekken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) mee. Het parket van Brugge heeft intussen een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen. De politie stelde een perimeter in rond het paneel.

© PM

Het is namelijk onduidelijk hoe het reclamebord zomaar kon omvallen bij een schijnbaar doordeweekse windstoot. De voorbije weken waren er nog al dagen met behoorlijk wat wind, maar nergens viel stormschade te noteren.

Geen reactie

Organisator van Winter in het Park, Quinten Goekint, wil voorlopig nog niet reageren. “De verhuurder van de LED-borden en een deskundige van het parket komen ter plaatse. Ik kan voorlopig geen uitspraken doen en wacht het onderzoek af. Hopelijk komt alles goed met het slachtoffer”, liet hij verstaan op de kerstmarkt.

(BB)