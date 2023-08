Vrouw (23) onderkoeld aangetroffen op strand van Knokke: “Verhoor zal wellicht meer duidelijkheid scheppen”

Op het strand van Knokke-Heist is donderdagochtend een 23-jarige vrouw aangetroffen. De vrouw was stevig onderkoeld en verkeerde aanvankelijk in levensgevaar. Ondertussen gaat het beter met haar.

Over de precieze omstandigheden bestaat vooralsnog veel onduidelijkheid. Vast staat dat de 23-jarige vrouw uit Lokeren in de loop van donderdagochtend werd aangetroffen in het midden van het strand ter hoogte van het Rubensplein. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden vast dat het slachtoffer serieus onderkoeld was. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis en aanvankelijk was haar toestand kritiek. Ondertussen verkeert ze buiten levensgevaar.

De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen om de precieze omstandigheden te achterhalen. Bij het parket van Brugge bevestigen ze de feiten. “Het verhoor van de jonge vrouw zal wellicht meer duidelijkheid scheppen over wat er precies gaande was”, klinkt het. (MM)