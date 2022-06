Vrachtwagen verliest vloeistof met bijtend zuur op E17 richting Kortrijk: “Lading niet goed vastgemaakt”

Woensdagnamiddag moest de brandweer uitrukken nadat er vloeistof uit een vrachtwagen droop. Het bleek om een bijtend zuur te gaan dat ernstige brandwonden veroorzaakt. Verschillende gespecialiseerde eenheden werden ter plaatse geroepen om het goedje te ruimen.

Het was de chauffeur van de vrachtwagen die zelf de hulpdiensten op de hoogte bracht. Omstreeks 14 uur reed hij op de E17, in de richting van Kortrijk, toen hij net over de grens halt hield op de parking. In zijn truck vervoerde hij duizenden liters bijtend zuur, verpakt in bidons van 25 liter. Tijdens een remmanoeuvre scheurde één bidon, waarop het zuur zich een weg naar buiten zocht.

“Na contactname met een adviseur gevaarlijke stoffen werd het al snel duidelijk dat er weinig anders op zat dan de volledige inhoud van de aanhangwagen te verwijderen. Enkel op die manier konden we de gescheurde bidon of bidons vinden”, liet de brandweerofficier optekenen. “Doordat het zuur erg bijtend is en brandwonden kan veroorzaken, dient dit te gebeuren door specialisten uitgerust met speciale pakken. Ze zullen bidon per bidon uit de truck halen en controleren.”

Wat volgde was een indrukwekkende ontplooiing van mensen en materiaal. Een volledige zone op de snelwegparking werd afgesloten, verschillende brandweerwagens werden opgeroepen en een operatie van meerdere uren begon. “Het is hier duidelijk dat de chauffeur zijn lading, bijtende zuren dan nog, absoluut niet goed heeft vastgemaakt bij het laden”, liet de officier nog weten. “De factuur voor deze interventie loopt hoog op en zal ook worden doorgerekend naar de transportfirma.”