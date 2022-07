Vrachtwagen verliest lading palmolie in Izegem

Een vrachtwagen die maandag kort na de middag moest leveren langs de Zuidkaai in Izegem, verloor een hoeveelheid palmolie. Op de weegbrug van het bedrijf Cargill stelde men het probleem plots vast. De brandweer werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Palmolie kan voor serieus gladde wegen zorgen. De brandweer van Pittem onderzocht onmiddellijk tot hoe ver het spoor reikte. Het korps uit Pittem beschikt over een gespecialiseerde tankwagen om in dergelijke gevallen het wegdek onder handen te nemen. Uiteindelijk trof men enkel maar in de omgeving van de laadbrug en langs de Zuidkaai palmolie aan. De brandweer reinigde vlug de Zuidkaai zodat mogelijke passanten niet in de problemen geraakten.