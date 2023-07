Vrachtwagen raakt elektriciteitskabels in Armentiersstraat in Ploegsteert: heel wat gezinnen uren zonder elektriciteit

Maandagvoormiddag raakte een vrachtwagen de elektriciteitskabels in de Armentiersstraat van Ploegsteert. Bij het voorval raakte niemand gewond maar heel wat gezinnen zaten uren zonder elektriciteit. Een vergetelheid lag aan de basis van het voorval.

Rond 10 uur reed een vrachtwagen van de firma Vanheede in de Armentiersstraat, waar hij verschillende glasbollen leeg moest maken. Ter hoogte van de supermarkt Extra liep het echter fout. De chauffeur verliet de plaats, maar vergat hierbij dat de hefkraan nog recht stond. De vergetelheid zorgde ervoor dat de kraan in de elektriciteitskabels bleef hangen, waardoor twee betonnen palen naar beneden werden getrokken.

“De straat werd voor het verkeer afgesloten en zowel de politie als de brandweer werden ter plaatse gestuurd om de veiligheid te verzekeren”, klonk het in een reactie van burgemeester Alice Leeuwerck. “Godzijdank raakte niemand gewond, al heeft het voorval wel voor heel wat hinder gezorgd. Verschillende gezinnen zitten zonder elektriciteit en ook de schade aan de weg is niet verwaarloosbaar. Nutsvoorzieningsmaatschappij ORES is ondertussen ter plaatse om de elektriciteitsvoorziening zo snel mogelijk opnieuw opgestart te krijgen.”