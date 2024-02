Vrachtwagen kantelt en belandt naast de weg in Sint-Eloois-Vijve

In de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve is maandagochtend een vrachtwagen op zijn zijkant beland. De chauffeur bleef ongedeerd, maar raakte niet op eigen kracht uit zijn cabine.

Het ongeval gebeurde rond 7.45 uur. De vrachtwagen reed in de richting van Desselgem maar raakte in een flauwe bocht met een wiel van de weg af. De berm was zodanig zacht en modderig dat de chauffeur zijn volgeladen vrachtwagen niet meer op het asfalt kreeg.

Uit cabine geklauterd

De vrachtwagen trok een spoor van tientallen meters in de berm en zakte steeds dieper weg. Uiteindelijk kantelde het gevaarte en belandde op zijn zijkant naast de weg. De brandweer kwam ter plaatse maar moest de chauffeur enkel een handje helpen om uit zijn cabine te klauteren.

De politie sloot de Schoendalestraat plaatselijk af.