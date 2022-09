Vrachtwagen door middenberm op E40 in Drongen, rijweg weer vrijgemaakt

Een vrachtwagen is vrijdagochtend vroeg door de middenberm van de E40 in Drongen gegaan. Richting kust zijn daardoor twee rijstroken, de linker- en middenrijstrook, afgesloten wat voor heel wat file zorgt.

“Het verkeer staat daar zo goed als stil”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Richting Gent is enkel de linkerrijstrook afgesloten, daar verliezen automobilisten zowat 15 minuten.”

Gevreesd wordt dat de hinder daar nog even kan duren, want de takeling belooft complex te worden omdat het voertuig ernstig beschadigd raakte. De vrachtwagen verloor ook een deel van zijn lading zand, en die lading moet ook nog geruimd worden.

Het ongeval werd veroorzaakt door een klapband bij de vrachtwagen, waarop die is beginnen tollen en op zijn kant terecht kwam.

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, en er waren ook geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

De E40 is opnieuw vrij in de richting van Brussel na het ongeval waarbij een vrachtwagen vrijdagochtend door de middenberm in Drongen reed. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum en de federale politie. Richting kust zijn nog altijd twee rijstroken afgesloten en de wachttijd bedraagt ongeveer een uur.

De vrachtwagen is inmiddels getakeld, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “In de richting van de kust is er nog meer werk. De lading zand moet opgeruimd worden en daarvoor moet een bulldozer komen. We kunnen nog geen prognose maken over de duur ervan, maar voorlopig bedraagt de wachttijd een uur en is het acht kilometer stapvoets verkeer. We raden nog altijd aan om de omgeving te vermijden.” Het verkeer van Antwerpen naar de kust kan via de E34 en van Gent naar Oostende via R4 Zelzate en de E34.

De E40 is ook in de richting kust opnieuw vrijgemaakt na het ongeval waarbij een vrachtwagen vrijdagochtend door de middenberm in Drongen reed. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.