Vooral sporthal kreeg het zwaar te verduren tijdens wolkbreuk in Lauwe: “50 minuten pure waanzin”

Het water van de wolkbreuk, die afgelopen woensdag Lauwe trof, is ondertussen uit de straten verdwenen. Overal wordt de schade opgemeten. Het wordt duidelijk dat vooral de sporthal het zwaar te verduren heeft gehad. De Lauwenaars bleven niet bij de pakken zitten en rolden massaal de mouwen op om te helpen.

“50 minuten pure waanzin!” Drief Defossez, de voorzitter van Sportgroep Vaste Vuist, likt de spreekwoordelijke wonden na de wolkbreuk. “Er waren hier nog trainingen aan de gang toen de regen maar bleef komen. Aan de ramen konden we zien hoe het water in geen tijd tientallen centimeters hoog stond. Het was allemaal zo onwezenlijk. Toen het plots de zalen binnen begon te lopen, hadden we meteen begrepen dat dit geen goed nieuws was. We konden weinig anders dan machteloos toekijken.”

Alles naar de vaantjes

In verschillende zalen liep het water naar binnen, waarbij het vooral de gymhal was die er stevig van langs kreeg. “En dan mogen we nog spreken van geluk bij een ongeluk: onze blokkenput heeft heel wat van het water opgevangen”, klinkt het. “De vloer is natuurlijk naar de vaantjes, maar het kon nog veel erger zijn geweest. De matten, de trampolines tot zelfs de paddings? Alles is naar de vaantjes. Een gespecialiseerde firma is nu al begonnen met het uitbreken van bepaalde delen, dus hebben we nog niet meteen zicht op het kostenplaatje… maar het zal aanzienlijk zijn. De blokkenput bijvoorbeeld, daar moet je al snel op 200.000 euro rekenen.”

Trainingen opgeschort

“Natuurlijk is het ook allemaal maatwerk, waardoor we ook enkele maanden op een nieuw exemplaar moeten wachten. De trainingen in de gymhal zijn nog zeker tot volgende week opgeschort, dan zullen we evalueren hoe we het verder kunnen aanpakken. Onze topsporters kunnen ondertussen trainen op andere locaties en onze competitieve gymnasten maken gebruik van de plaats en het materiaal dat niet beschadigd is. Zij moeten zich klaarmaken voor het aankomend Belgisch Kampioenschap, dus niet trainen is geen optie.”

Veel hulp

In de nasleep van de wolkbreuk bleek dan weer dat de slogan ‘Lauwe Leeft’ meer is dan alleen maar een hippe zin. “Rond 22 uur zijn de eerste mensen hier aangekomen”, sluit Dries af. “Ouders, leden, voormalige leden, mensen die het nieuws hadden gezien of gewoon mensen die wilden helpen. Tot zeker 1 uur ‘s nachts waren hier tientallen mensen aan het helpen met poetsen en puin ruimen. Een aannemer bracht zelfs in het holst van de nacht nog een container zodat we het afval meteen weg konden gooien. Zo’n vlaag van solidariteit is hartverwarmend. Voor ons zit er trouwens ook weinig anders op dan het op z’n West-Vlaams aan te pakken. Oeze plan trekken en deure doen!”