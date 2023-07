Vloggers in rubberbootje trekken vol goede moed in zee in Oostende, maar dat loopt af op een sisser

Twee vloggers die zaterdagochtend in alle vroegte met een rubberbootje de zee opgingen in Oostende om een filmpje te maken, zijn van een kale reis teruggekeerd. De Fransman en Luxemburger raakten niet verder dan hun middel in het water … en werden plots geconfronteerd met de opgetrommelde hulpdiensten.

De hulpdiensten werden even voor 8 uur opgetrommeld voor twee mannen in een rubberbootje die mogelijk in nood waren. Eenmaal ter plaatse bleek van een echte noodsituatie niet meteen sprake. Twee mannen – een Fransman en Luxemburger – waren met een rubberbootje de zee ingegaan om een vlog te maken. Aan boord waren dan ook diverse camera’s en Go Pro’s.

Alleen bleken ze wellicht niet gerekend te hebben op de stroming van de zee, aangezien ze niet verder dan hun middel in het water kwamen. Toen ze de hulpdiensten opmerkten, besloten ze hun poging te staken en terug richting strand te trekken. De politie identificeerde de vloggers, maar wellicht waren ze zich van geen kwaad bewust. (MM)