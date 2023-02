Vijftigtal mensen geëvacueerd na voorval met salpeterzuur bij Muylle Facon in Izegem

De brandweer snelde vrijdagmiddag iets na 13.30 uur naar het bedrijf Muylle Facon (Rubio Monocoat) langs de Roeselaarsestraat in Izegem. Daar zorgde een vat met salpeterzuur voor problemen. Vijftigtal werknemers werden preventief geëvacueerd. Gespecialiseerde brandweerlui in pakken kwamen ter plaatse om mee de situatie op te lossen.

Het voorval deed zich voor in een bedrijf dat gespecialiseerd is in houtbeschermingsproducten en parketlijmen. “Een vat met salpeterzuur viel er om”, aldus Peter Van Gierdegom van de brandweer van Roeselare. Salpeterzuur is een sterk zuur dat niet alleen kan irriteren, maar ook brandwonden kan veroorzaken. In de productieruimte van het bedrijf ontstond er een gele rookwolk. Bij het bedrijf reageerde men alert. Zowel de mensen die aan de slag waren in de productieruimte als de administratieve medewerkers die in het gebouw daarnaast werkten, werden uit voorzorg geëvacueerd. In totaal gaat het om een vijftigtal mensen.

Ondertussen snelden tal van brandweerwagens ter plaatse en werd de procedure rond gevaarlijke stoffen opgestart. Onder andere gespecialiseerde brandweerlui met aangepaste pakken kwamen ter plaatse. Zij werden mee ingeschakeld om het product te absorberen en het vat te verwijderen. Het is niet de eerste keer dat de brandweer opgeroepen wordt naar het bedrijf voor een dergelijke interventie. Eind augustus ontstond er in een vat een chemische reactie tussen twee producten. Ook toen kon het probleem op een rustige manier opgelost worden.