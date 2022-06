Vijftiger in levensgevaar na val van balkon op tweede verdieping: “Hij vergat zijn sleutels en wou via buur op balkon raken”

Een man van rond de 50 raakte maandagmiddag levensgevaarlijk gewond na een zware val van een balkon van een appartementsgebouw in Oostduinkerke-Bad. De man viel van de tweede verdieping en belandde met zijn hoofd op de stoeprand. “De man was zijn sleutels vergeten en probeerde via het balkon van de buur over te stappen, maar viel”, klinkt het bij politiezone Westkust.

Het incident gebeurde maandag rond 15 uur op de hoek van de Albert I Laan met de Trumelet Faberstraat in Oostduinkerke-Bad. Nadat bewoners van het flatgebouw daar plots een ijzingwekkende schreeuw en een doffe klap hoorden bleek plots een man op de rand van het voetpad te liggen. Er werd hem meteen hulp geboden.

Zware val op teenslippers

Verschillende bewoners gingen kijken en belden de hulpdiensten, zo ook een koppel van bovenaan het gebouw. “We waren de afwas aan het doen toen we plots een schreeuw een klap hoorden”, zeggen ze. “Toen we zelf over het balkon naar buiten keken zagen we onze buurman die op de tweede verdieping woont op het voetpad liggen. Zijn hoofd lag op de boordsteen. In ons gebouw woont een dokteres en zij ging meteen helpen maar kon eigenlijk weinig doen. Die man reageerde nog amper en bloedde zwaar aan het hoofd. Volgens wat we hoorden was hij zijn sleutels vergeten en probeerde hij via het balkon van de buurvrouw op zijn eigen balkon te raken om zo via het achterraam binnen te gaan. Hoe hij dat in zijn hoofd haalde begrijpen we niet goed. Tussen de balkons zitten zware betonstukken van een meter breed. En hij had zijn teenslippers aan. Dat moest wel fout aflopen. Niettemin is het een echt drama. Hij woont nog maar vijf maanden in ons gebouw en echt kenden we hem niet. Maar hij was altijd vriendelijk en zijn tienerdochter kwam vaak op bezoek. Hopelijk sleurt hij zich erdoor.”

In levensgevaar

Na zijn val kwam de politie met verschillende ploegen ter plaatse. Het verkeer moest geregeld worden. Ook een ambulance en MUG-team waren snel ter plaatse. De toestand van de man bleek meteen bijzonder zorgwekkend en volgens omstaanders werd de man gereanimeerd. “De man werd na verzorging overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Uit onderzoek ter plaatse blijkt duidelijk dat het om een ongeluk gaat en kunnen andere oorzaken uitgesloten worden. Het ongeval gebeurde toen de man zich zonder sleutels buitengesloten had en van het ene op andere balkon wilde raken maar dat verkeerd ging.” De toestand van de vijftiger was maandagavond nog steeds uiterst kritiek. (JH)