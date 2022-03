Vier kajakkers naar ziekenhuis na aanvaring met binnenschip in Brugge

In Brugge zijn woensdagavond vier kajakkers overgebracht naar het ziekenhuis na een aanvaring met een binnenschip. Dat gebeurde vlakbij de roeiclub aan het Waggelwater. De precieze omstandigheden worden onderzocht.

De aanvaring gebeurde even voor 18 uur. Volgens de eerste vaststellingen waren twee kajakboten aan het varen in het kanaal Brugge-Varsenare.

Snel in veiligheid

Op een bepaald moment kwam plots een binnenschip in beeld, dat een aanvaring niet meer kon vermijden. De kajakkers, vier in totaal, belandden in het water. Meteen werden de hulpdiensten opgetrommeld, maar het viertal kon snel in veiligheid gebracht worden.

Ze liepen geen zware verwondingen op, maar werden wel preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Ze vertoonden lichte verschijnselen van onderkoeling.

Het incident deed zich voor op het kanaal Brugge-Varsenare. © GoogleMaps

Hoe het ongeval kon gebeuren en wie in fout was, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De scheepvaartpolitie Oost-Vlaanderen – bevoegd voor de binnenwateren – zal de verdere vaststellingen doen en het onderzoek voeren. Onder andere de kapitein van het binnenschip zal ondervraagd worden. (MM)