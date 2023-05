VIDEO – Rokende fosgeenbom in Zonnebeke: brandweer en DOVO ontdekken munitiedump

Woensdag kort na de middag is in de Schipstraat in Zonnebeke een rokende fosgeenbom ontdekt. Brandweer Westhoek en een team van DOVO botsten uiteindelijk op een munitiedump uit de Eerste Wereldoorlog met bijna 40 projectielen.

Ondertussen is de rokende bom opgeruimd en worden de 38 andere Duitse projectielen onderzocht. Deze zouden aan elkaar kleven. Daardoor kunnen er bij het weghalen scheuren ontstaan waarbij het giftig gas kan vrijkomen. Extra ploegen van DOVO zijn onderweg naar Zonnebeke.

Tijdens de interventie werd een buurtbewoonster met twee jonge kinderen geëvacueerd, zij kunnen voorlopig terecht bij de grootouders. Ondertussen is de windrichting veranderd en is de perimeter verder uitgebreid, er zijn nog een tweetal andere huizen geëvacueerd.