Vervangbussen ingelegd voor gestrande reizigers na persoonsongeval in Beernem

Sinds maandag 13.25 uur rijden er geen treinen tussen Aalter en Brugge, en dat in beide richtingen. Oorzaak is een persoonsongeval in Beernem. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De treinen worden lokaal omgeleid via Deinze en Lichtervelde (en omgekeerd). De NMBS zal vervangbussen inleggen tussen Aalter en Brugge (en omgekeerd) voor de lokale reizigers.

(JVM/BLG)