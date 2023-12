“Verschrikkelijk voor die familie”: fataal ongeval brengt bij visser Johny (67) trieste herinneringen van scheepsramp naar boven

Opnieuw krijgen familieleden van vissers slecht nieuws vlak voor de feestdagen. De 23-jarige Michael Hubert kwam dinsdagmiddag om het leven toen hij een ijzeren staaf op zich kreeg. Ook in 2016 gebeurde er een zwaar ongeval met een vissersboot. Daarbij kwamen Oostendenaren Eric Maeckelbergh (39) en Omar Fall Diaw Dabacar (39) om het leven. Johny Ronsijn overleefde de scheepsramp.

Het ongeval op de O.51 Stormvogel rijt opnieuw wonden open bij nabestaanden van andere vissers die hun leven lieten op zee en vissers die een ramp overleefden terwijl ze hard werkten om verse vis op de borden van de consument te toveren. Het is en blijft een gevaarlijke stiel, ongeacht de vele extra veiligheidsmaatregelen die aan boord genomen worden.

Op dinsdag 27 december 2016 – twee dagen na Kerstmis notabene – kapseisde de Z.582 Assanat voor de kust van Kent in Engeland. Aan boord drie bemanningsleden: Eric Maeckelbergh (39), Johnny Ronsijn (60) en Omar Fall Diaw Dabacar (39). Het schip was eerder vertrokken uit de haven van Oostende en zou een korte reis maken om een dag later terug de veilige haven binnen te lopen. Om 23 uur die fatale dag was de laatste positie van het schip bekend, daarna moet het in de problemen gekomen zijn en is het gekapseisd voor de Engelse kust op tien kilometer van Ramsgate.

9 uur op de romp

Johny Ronsijn uit Ichtegem werd omstreeks negen uur van de romp van het schip gehaald door een Engelse reddingshelikopter. Negen uur eerder had hij zich weten vast te klampen aan de romp van het gekapseisde schip. Zijn twee kompanen, Eric en Omar, overleefden de scheepsramp niet. “Ik ben nu drie maanden geleden gestopt met varen”, vertelt Johny. “Maar dit zijn momenten in je leven die je nooit meer vergeet. Ik denk nog elke dag aan Eric en Bouba. (bijnaam van Omar, red.)”

“Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden. Weeral een jong leven verwoest”

Toen Johny het nieuws van het ongeval aan boord van de O.51 vernam, dacht hij meteen terug aan die zwarte decemberdag in 2016. “Weeral rond die feestdagen”, zegt Johny met een diepe zucht. “Het is en blijft een gevaarlijke stiel. De vissersgemeenschap is niet meer zo groot in vergelijking met vroeger. We hangen allemaal sterk aan elkaar. Bij een ongeval met dramatische gevolgen als deze, dan is de hele gemeenschap in diepe rouw. Het valt op hoeveel ongevallen er gebeuren in december. De wet van Murphy zeker? Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden. Weeral een jong leven verwoest.”

Ook Veerle Roman, de weduwe van Eric Maeckelbergh, vernam het nieuws van het ongeval met Michael. “December is sowieso een maand die ons altijd doet terugdenken aan Eric, al denken we nog elke dag aan hem”, zegt Veerle. “Maar als je dan leest wat er op de O.51 is gebeurd, dan plakt zoiets aan je ribben.”