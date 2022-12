Verschillende fietsers en bromfietser gevallen door gladheid in Veurne

In Veurne gebeurden donderdagavond en vrijdagochtend enkele ongevallen die te wijten waren aan het gladde wegdek. Twee fietsers en een bromfietser moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij liepen vooral kneuzingen op, zonder veel erg.

De grootste valpartij gebeurde vrijdagochtend omstreeks 8 uur in de Klokhofstraat in het centrum van Veurne, aan de achterzijde van het Vaubanpark. “Een groep van fietsers en bromfietsers reed er naar het park, waaronder een groep scholieren”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “De weg was nat, maar ze blonk niet. Het was dus niet te zien dat het op die plaats geijzeld had. Door de gladheid kwamen meerdere personen op hetzelfde moment ten val daar. Toen wij ter plaatse gingen, merkten we ook op dat het er gevaarlijk glad lag. Bij de meeste van de fietsers bleef het bij wat oppervlakkige pijn en zij konden hun weg verderzetten. Een scholier en een vrouw die onderweg was naar het werk werden met twee ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht. Zij raakten lichtgewond.”

Op de Ieperbrug kwam een man op zijn bromfiets donderdagavond ten val. Volgens getuigen die hem wilden helpen, was het wegdek op de brug gevaarlijk glad en hadden ze moeite om bij de man te raken. De man zelf echter verklaarde aan de politie dat hij niet wist waarom hij gevallen was en mogelijk onwel was geworden. Ook die bromfietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij had last van zijn schouder en knie. (JH)