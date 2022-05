Zware verkeershinder op E40 ter hoogte van Veurne nadat vrachtwagen in de gracht belandt

Vanmorgen omstreeks 4.30 uur reed een vrachtwagen op de E40 ter hoogte van Veurne in de gracht. De koelwagen, die volgens de brandweer geladen was met vlees, kantelde en versperde één baanvak van de autoweg in de richting van Jabbeke.

De bestuurder kon zelf zijn cabine verlaten en raakte lichtgewond. De brandweer moest lekkende mazout uit de gescheurde tank opvangen.

Alhoewel de vrachtwagen naast een ventweg ligt zal het takelen moeten gebeuren via de autoweg die daardoor een tijdlang zal worden afgesloten.

Waardoor de bestuurder de controle verloor is niet bekend.