Zware verkeershinder op E40 in Middelkerke: vrachtwagen met 18 ton hondenvoer in de gracht

Op de E40 tussen Middelkerke en Gistel is donderdagmiddag veel verkeersellende ontstaan door een verkeersongeval. Een vrachtwagen geladen met 18 ton aan hondenvoer in zakken belandde er door een klapband in de gracht. Alles moet eerst manueel overgeladen worden en dan pas kan het takelen beginnen. De hinder zal duren tot na de avondspits.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagmiddag rond 15.15 uur op de E40 tussen Middelkerke en Gistel. Een vrachtwagenchauffeur die er richting het binnenland reed, kreeg er volgens de federale wegpolitie af te rekenen met een klapband. De Roemeense trucker verloor zo de controle over zijn stuur. Hij probeerde nog te corrigeren en remmen, maar de stuurloze vrachtwagen denderde daarbij de gracht in. Gelukkig werden er geen andere voertuigen geraakt. De trucker zelf maakte een ferme smak mee en raakte daarbij lichtgewond. Hij moest niet voor controle naar het ziekenhuis.

18 ton hondenvoer

Bij aankomst van de politie en takeldienst Degrave stonden die voor een helse klus. Het vrachtruim bleek immers geladen te zijn met 18 ton aan hondenvoer geladen in zakken. De zakken kunnen niet met een machine verwijderd worden en moeten dus manueel uit het ruim worden gehaald en ter plaatse gestockeerd. Met die klus zijn ze meteen begonnen. Intussen wachtte men de komst van een nieuwe lege vrachtwagen af om alles daar dan opnieuw in te laden. Voor het overladen werd ter plaatse de versterking ingeroepen van de brandweer.

Wellicht zal het overladen nog enkele uren in beslag nemen en pas dan kunnen ze beginnen met de vrachtwagen te takelen. Daarbij moet de vrachtwagen ook eerst nog gecontroleerd worden op extra schade. De rechterrijstrook is zeker nog tot na de avondspits afgesloten. Er staat een kilometerslange file die reikt tot voor Nieuwpoort. (JH)