Zware verkeershinder nadat vrachtwagen in schaar komt in middenberm op E40 in Veurne

Op de E40 in Veurne is er sinds 16 uur zware verkeershinder in beide richtingen.

Een vrachtwagen met trailer die richting Calais reed, ging aan het slippen in de striemende regen en belandde links tegen de vangrails. De vrachtwagen belandde daarbij in schaar.

De brandweer kwam langs voor een bevrijding uit te voeren, maar dat bleek niet nodig te zijn. De trucker raakte daarbij niet gewond. Door het ongeval is er wel erg veel verkeershinder. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten en staat er file. (JH)