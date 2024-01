Zware verkeershinder na kop-staartbotsing met drie wagens in Torhout

In Torhout was het donderdagochtend aanschuiven na een verkeersongeval op de R34 in Torhout. Op het stuk tussen de twee rotondes van de Bruggestraat en de Keibergstraat kwam het om 7.30 uur tot een kop-staartbotsing waarbij drie wagens betrokken waren.

Die werden bestuurd door een 40-jarige vrouw uit Diksmuide, een 21-jarige vrouw uit Torhout en een 42-jarige man uit Torhout) tussen de twee ronde punten. Er vielen geen gewonden en er was enkel stoffelijke schade. Twee wagens waren niet meer rijvaardig en dienen getakeld te worden. De brandweer kwam ter plaatse voor opkuis van de baan, waar olie en koelvloeistof lag. Door het ongeval was er wel zware verkeershinder, zowel op de R34 als in de buurt. De politie Kouter regelde het verkeer. (JH)